Sultan Adil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Adil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Adil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Adil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Adil 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Adil Mohamed Abdalla Al Ameeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Adil Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Adil'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Adil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Adil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Adil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Adil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Adil şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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