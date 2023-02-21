Alexandru Cicaldau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Cicaldau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Cicaldau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Cicaldau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Cicaldau 8 Temmuz 1997 tarihinde Medgidia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Cicâldău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Cicaldau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Alexandru Cicaldau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Cicaldau'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Cicaldau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexcicaldau/

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Alexandru Cicaldau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Cicaldau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandru Cicaldau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Cicaldau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Viitorul U19

1 Ocak 2016 yılında FC Viitorul

6 Temmuz 2018 yılında Univ. Craiova

24 Temmuz 2021 yılında Galatasaray

27 Ağustos 2022 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2023 yılında Galatasaray

Alexandru Cicaldau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Cicaldau şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandru Cicaldau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gheorghe Hagi Football Academy (-2014)

Romanya takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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