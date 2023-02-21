Ahmed Abdulla Jshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdulla Jshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdulla Jshak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdulla Jshak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdulla Jshak 26 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Komorlar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdulla Jshak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdulla Jshak'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdulla Jshak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdulla Jshak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdulla Jshak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdulla Jshak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2020 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Ahmed Abdulla Jshak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdulla Jshak şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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