Mohamed Abdelrahman Almaazmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelrahman Almaazmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelrahman Almaazmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelrahman Almaazmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelrahman Almaazmi 16 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdelrahman Ibrahim Mohammed Almaazmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelrahman Almaazmi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelrahman Almaazmi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelrahman Almaazmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelrahman Almaazmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelrahman Almaazmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelrahman Almaazmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Ittihad Kalba

Mohamed Abdelrahman Almaazmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelrahman Almaazmi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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