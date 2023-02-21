Fahad Barout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Barout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Barout kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fahad Barout ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fahad Barout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Barout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Barout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Barout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Barout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Barout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Barout 17 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Barout Othman Albarout Albaroudi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Barout Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Fahad Barout'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Barout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Barout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Fahad Barout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Barout kimdir

Fahad Barout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Barout şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Fahad Barout nereli

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