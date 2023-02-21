Abdul Salam Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Salam Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Salam Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Salam Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Salam Mohammed 19 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulsallam Mohameed Dabdoub şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Salam Mohammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdul Salam Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdul Salam Mohammed'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Salam Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Salam Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Salam Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Salam Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

Abdul Salam Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Salam Mohammed şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Abdul Salam Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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