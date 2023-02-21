Omar Al Antali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Antali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Antali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Antali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Antali 9 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Omar Ahmed Rashed Alkhaddeim Al Antali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Antali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Omar Al Antali'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Antali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Antali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Al Antali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Antali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

Omar Al Antali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Antali şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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