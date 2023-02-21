Sultan Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Alzaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Alzaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Alzaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Alzaabi 26 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da سلطان الزعابي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Alzaabi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Alzaabi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Alzaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Alzaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Alzaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Alzaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Alzaabi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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