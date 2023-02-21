Ebrima Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrima Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrima Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrima Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrima Jatta 10 Ocak 2002 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrima Jatta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Ebrima Jatta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ebrima Jatta'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ebrima Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrima Jatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebrima Jatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrima Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

2 Şubat 2022 yılında Ittihad Kalba

Ebrima Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrima Jatta şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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