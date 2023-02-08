Dudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dudu 28 Eylül 2002 tarihinde Feliz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Kempf Schwade şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dudu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Effes Group yapmaktadır. Dudu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dudu'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2022 yılında Londrina-PR

15 Ağu 2022 yılında Juventude

26 Ocak 2023 yılında Ittihad Kalba

Dudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dudu şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.