Aldo Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Parra 13 Aralık 2002 tarihinde Caazapá şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aldo de Jesús Parra González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Parra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldo Parra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Parra'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2020 yılında Luqueño

31 Ocak 2022 yılında Ittihad Kalba

Aldo Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Parra şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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