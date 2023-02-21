Jamal Abdulla Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Abdulla Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Abdulla Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Abdulla Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Abdulla Ali 23 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Jamal Abdulla Ali Jassim Al Sarah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Abdulla Ali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jamal Abdulla Ali'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamal Abdulla Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Abdulla Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Abdulla Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Abdulla Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

31 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

Jamal Abdulla Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Abdulla Ali şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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