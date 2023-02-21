Leandro Spadacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Spadacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Spadacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Spadacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Spadacio 17 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Spadacio Leite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Spadacio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Spadacio'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Spadacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Spadacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Spadacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Spadacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2019 yılında Shabab Al-Ahli

26 Ocak 2021 yılında Ajman Club

30 Haziran 2022 yılında Shabab Al-Ahli

8 Ağustos 2022 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Leandro Spadacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Spadacio şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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