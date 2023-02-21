Abdalla Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Faisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Faisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Faisal 5 Ocak 2001 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdalla Faisal Abdalla Albairaq Alloghani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Faisal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdalla Faisal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdalla Faisal'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Faisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Faisal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Faisal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Faisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Faisal şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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