İgor Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Rossi 10 Mart 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Rossi Branco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Rossi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. İgor Rossi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Rossi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Internacional

1 Mart 2010 yılında Náutico

1 Mayıs 2010 yılında Internacional

1 Temmuz 2010 yılında Marítimo B

30 Haziran 2011 yılında Inter B

1 Temmuz 2011 yılında Marítimo

22 Temmuz 2015 yılında Heart of Midl.

13 Ocak 2017 yılında Al-Faisaly FC

19 Temmuz 2022 yılında Ittihad Kalba

İgor Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Rossi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.