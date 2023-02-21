Khalid Al Zari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Zari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Zari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Zari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Zari 13 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Nasser Rashed Al-Zari Al-Nabhani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Zari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khalid Al Zari'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Zari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Zari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Zari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Zari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sharjah FC

22 Haziran 2018 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

Khalid Al Zari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Zari şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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