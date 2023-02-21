Mohamed Sabeel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sabeel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Sabeel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Sabeel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Sabeel 8 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Sabeel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Sabeel'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Sabeel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Sabeel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Sabeel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Sabeel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

31 Ağustos 2020 yılında Al-Wasl

1 Eylül 2020 yılında Ittihad Kalba

Mohamed Sabeel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Sabeel şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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