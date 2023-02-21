Omer Alzaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Alzaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Alzaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Alzaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Alzaabi 17 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Omer Thiyab Eisa Rashid Al-Zaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Alzaabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Omer Alzaabi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omer Alzaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Alzaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Alzaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Alzaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Ittihad Kalba

Omer Alzaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Alzaabi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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