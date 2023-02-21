Ahmed Amir Al Naqbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Amir Al Naqbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Amir Al Naqbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Amir Al Naqbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Amir Al Naqbi 9 Mart 1998 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Amir Saeed Amir Rashid Al Naqbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Amir Al Naqbi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Ahmed Amir Al Naqbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Amir Al Naqbi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Amir Al Naqbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Amir Al Naqbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Amir Al Naqbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Amir Al Naqbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Amir Al Naqbi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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