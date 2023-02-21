Yaqoob Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaqoob Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaqoob Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaqoob Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaqoob Yousef 12 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaqoob Yousef Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yaqoob Yousef'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaqoob Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaqoob Yousef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaqoob Yousef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaqoob Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2020 yılında Ittihad Kalba

Yaqoob Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaqoob Yousef şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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