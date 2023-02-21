Saif Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Obaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Obaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Obaid 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saif Obaid Al Zaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Obaid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Saif Obaid'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saif Obaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Obaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saif Obaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Obaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Obaid şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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