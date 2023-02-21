Eisa Houti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Houti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Houti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eisa Houti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eisa Houti 6 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eisa Houti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Eisa Houti'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eisa Houti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eisa Houti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eisa Houti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eisa Houti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eisa Houti şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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