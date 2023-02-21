Abdulaziz Al Hamhami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Hamhami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Hamhami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Hamhami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Hamhami 28 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Hamad Al Hamhami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Hamhami Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Hamhami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Hamhami'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Hamhami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Hamhami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Hamhami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Hamhami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ittihad Kalba

Abdulaziz Al Hamhami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Hamhami şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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