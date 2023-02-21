Abdulaziz Al Hamhami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Hamhami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Al Hamhami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulaziz Al Hamhami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdulaziz Al Hamhami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Hamhami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Al Hamhami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Hamhami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Hamhami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Hamhami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Hamhami 28 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Hamad Al Hamhami şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Hamhami Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Hamhami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Hamhami'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Hamhami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Hamhami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulaziz Al Hamhami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Hamhami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ittihad Kalba

Abdulaziz Al Hamhami kimdir

Abdulaziz Al Hamhami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Hamhami şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdulaziz Al Hamhami nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Orlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Orlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Orlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleid Al Yammahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleid Al Yammahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyas Muminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Muminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyas Muminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Muminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!