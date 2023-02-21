Zackariah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zackariah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zackariah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zackariah Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zackariah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zackariah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zackariah Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zackariah Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zackariah Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zackariah Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zackariah Mohammed 26 Nisan 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zackariah Mohammed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zackariah Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Zackariah Mohammed'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Zackariah Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zackariah Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Zackariah Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zackariah Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2021 yılında Ittihad Kalba

Zackariah Mohammed kimdir

Zackariah Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zackariah Mohammed şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Zackariah Mohammed nereli

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