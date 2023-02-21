Daniel Bessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bessa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bessa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bessa 14 Ocak 1993 tarihinde San Paolo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İtalya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Sartori Bessa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bessa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PDP s.r.l.Pasqualin D’Amico Partners yapmaktadır. Daniel Bessa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Bessa'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bessa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielbessa/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/danielbessa93

Daniel Bessa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bessa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Bessa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bessa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Inter U19

1 Temmuz 2012 yılında Inter

31 Ocak 2013 yılında Vicenza

30 Haziran 2013 yılında Inter

15 Temmuz 2013 yılında Olhanense

29 Ocak 2014 yılında Inter

30 Ocak 2014 yılında Sparta R.

30 Haziran 2014 yılında Inter

1 Eylül 2014 yılında Bologna

30 Haziran 2015 yılında Inter

6 Ağustos 2015 yılında Como

30 Haziran 2016 yılında Inter

12 Ağustos 2016 yılında Hellas Verona

2 Ocak 2017 yılında Inter

3 Ocak 2017 yılında Hellas Verona

31 Ocak 2018 yılında Genoa

30 Haziran 2019 yılında Hellas Verona

24 Ocak 2020 yılında Goiás EC

31 Aralık 2020 yılında Hellas Verona

16 Temmuz 2022 yılında Ittihad Kalba

Daniel Bessa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bessa şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Coritiba FC (2003–2006), CA Paranaense (2007–2008), FC Internazionale (2008–2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.