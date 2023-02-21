Yaser Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaser Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaser Al Blooshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaser Al Blooshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaser Al Blooshi 25 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Yaser Hassan Mohamed Hassan Al-Blooshi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaser Al Blooshi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Yaser Al Blooshi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaser Al Blooshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaser Al Blooshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yaser Al Blooshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaser Al Blooshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaser Al Blooshi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.