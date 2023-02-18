Ayoub El Jorfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Jorfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Jorfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Jorfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Jorfi 4 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Jorfi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ayoub El Jorfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub El Jorfi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Jorfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Jorfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Jorfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Jorfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Jorfi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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