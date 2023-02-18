İsmail El Alami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Alami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail El Alami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail El Alami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail El Alami 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail El Alami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail El Alami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail El Alami'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmail El Alami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail El Alami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail El Alami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail El Alami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

İsmail El Alami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail El Alami şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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