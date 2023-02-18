İmad Askar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Askar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Askar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Askar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Askar 29 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Askar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmad Askar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İmad Askar'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmad Askar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Askar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İmad Askar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Askar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Ittihad Tanger

İmad Askar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Askar şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.