Abdellatif Akhrif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellatif Akhrif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellatif Akhrif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdellatif Akhrif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdellatif Akhrif 1 Şubat 2000 tarihinde Tangier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdellatif Akhrif Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdellatif Akhrif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abdellatif Akhrif'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdellatif Akhrif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdellatif Akhrif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdellatif Akhrif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdellatif Akhrif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Ittihad Tanger

Abdellatif Akhrif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdellatif Akhrif şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.