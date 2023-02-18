Hassan Zraibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Zraibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Zraibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Zraibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Zraibi 1 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Zraibi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Zraibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Zraibi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hassan Zraibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Zraibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Zraibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Zraibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Hassan Zraibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Zraibi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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