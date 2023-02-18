Sofian El Moudane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofian El Moudane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofian El Moudane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofian El Moudane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofian El Moudane 16 Mart 1994 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Sofian Yanis El Moudane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofian El Moudane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1K Sportmanagement yapmaktadır. Sofian El Moudane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sofian El Moudane'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofian El Moudane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofian El Moudane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofian El Moudane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofian El Moudane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO B

30 Ağu 2014 yılında Louh.-Cuiseaux

1 Temmuz 2015 yılında Neuweg

1 Şubat 2016 yılında US Feurs

29 Temmuz 2016 yılında Le Pontet

1 Ocak 2017 yılında Hauts Lyonnais

1 Temmuz 2017 yılında Le Pontet

4 Ocak 2018 yılında GS Consolat M.

1 Ocak 2019 yılında FK Senica

1 Ocak 2020 yılında Ittihad Tanger

4 Kasım 2020 yılında Wydad AC

24 Ağu 2021 yılında RS Berkane

25 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Sofian El Moudane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofian El Moudane şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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