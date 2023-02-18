El Hadji Youssoupha Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Hadji Youssoupha Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Hadji Youssoupha Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Hadji Youssoupha Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Hadji Youssoupha Konate 6 Mayıs 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Hadji Youssoupha Konate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The One yapmaktadır. El Hadji Youssoupha Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. El Hadji Youssoupha Konate'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Hadji Youssoupha Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Hadji Youssoupha Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

El Hadji Youssoupha Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Hadji Youssoupha Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında JS Saoura

30 Temmuz 2019 yılında Ittihad Tanger

14 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

El Hadji Youssoupha Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Hadji Youssoupha Konate şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.