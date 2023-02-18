Youssef Ben Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Ben Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Ben Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Ben Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Ben Ali 4 Şubat 1995 tarihinde Albi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Ben Ali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Youssef Ben Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Ben Ali'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Ben Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Ben Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Ben Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Ben Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2015 yılında Toulouse

28 Ağu 2016 yılında CR Al Hoceima

1 Temmuz 2018 yılında Concarneau

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Bourges Foot

18 Ağu 2021 yılında Ittihad Tanger

Youssef Ben Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Ben Ali şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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