Sabir Achefay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabir Achefay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabir Achefay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabir Achefay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabir Achefay 21 Kasım 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Sabir Akachau-Achefay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabir Achefay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabir Achefay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sabir Achefay'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sabir Achefay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabir Achefay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabir Achefay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabir Achefay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında PEC Zwolle U21

1 Temmuz 2015 yılında Lienden

1 Temmuz 2016 yılında Katwijk

1 Temmuz 2018 yılında Noordwijk

1 Ocak 2020 yılında Quick Boys

31 Ağu 2021 yılında DOVO

10 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Batavia '90

29 Temmuz 2022 yılında Noordwijk

31 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Sabir Achefay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabir Achefay şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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