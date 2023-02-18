Bilal El Hankouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal El Hankouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal El Hankouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal El Hankouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal El Hankouri 4 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal El Hankouri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VDW Sport Management yapmaktadır. Bilal El Hankouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal El Hankouri'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bilal El Hankouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal El Hankouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal El Hankouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal El Hankouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Bilal El Hankouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal El Hankouri şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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