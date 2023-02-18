Ayoub Rahmaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Rahmaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Rahmaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Rahmaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Rahmaoui 10 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Rahmaoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Rahmaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Rahmaoui'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Rahmaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Rahmaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Rahmaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Rahmaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2019 yılında OC Safi

30 Kasım 2020 yılında Kénitra

1 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Ayoub Rahmaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Rahmaoui şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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