Hamza Hassani Boouia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Hassani Boouia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Hassani Boouia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Hassani Boouia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Hassani Boouia 24 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Hassani Boouia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Hassani Boouia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Hassani Boouia'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Hassani Boouia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Hassani Boouia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Hassani Boouia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Hassani Boouia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FUS Reserve

1 Eylül 2017 yılında CR Al Hoceima

1 Temmuz 2018 yılında Kénitra

1 Eylül 2019 yılında CA Khénifra

1 Ocak 2020 yılında Ait Melloul

28 Aralık 2020 yılında CR Al Hoceima

4 Eylül 2021 yılında Ittihad Tanger

Hamza Hassani Boouia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Hassani Boouia şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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