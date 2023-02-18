Tarik Aoutah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Aoutah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Aoutah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Aoutah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Aoutah 7 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Aoutah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Aoutah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tarik Aoutah'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Aoutah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Aoutah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Aoutah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Aoutah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

Tarik Aoutah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Aoutah şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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