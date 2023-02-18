Nouaman Aarab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nouaman Aarab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nouaman Aarab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nouaman Aarab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nouaman Aarab 26 Ağu 1990 tarihinde Martil şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nouaman Aarab Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nouaman Aarab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nouaman Aarab'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nouaman Aarab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nouaman Aarab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nouaman Aarab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nouaman Aarab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında CA Khénifra

1 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

Nouaman Aarab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nouaman Aarab şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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