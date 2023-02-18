Ali El Harrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali El Harrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali El Harrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali El Harrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali El Harrak 31 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Fas,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali El Harrak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali El Harrak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali El Harrak'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali El Harrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali El Harrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali El Harrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali El Harrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında US Tataouine

19 Nisan 2021 yılında Vilassar de Mar

29 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Ali El Harrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali El Harrak şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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