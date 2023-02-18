Mouad Ajendouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Ajendouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Ajendouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Ajendouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Ajendouz 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Ajendouz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouad Ajendouz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mouad Ajendouz'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mouad Ajendouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Ajendouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouad Ajendouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Ajendouz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında Ittihad Tanger

Mouad Ajendouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Ajendouz şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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