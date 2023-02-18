Zouhair El Ouassli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair El Ouassli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zouhair El Ouassli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zouhair El Ouassli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zouhair El Ouassli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair El Ouassli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouhair El Ouassli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouhair El Ouassli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouhair El Ouassli 11 Ağu 1993 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زهير الواصلي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouhair El Ouassli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Zouhair El Ouassli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zouhair El Ouassli'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zouhair El Ouassliboyu ve yaşı kaç

Zouhair El Ouassli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zouhair El Ouassli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Zouhair El Ouassli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouhair El Ouassli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Raja Casablanca

9 Ocak 2018 yılında Moghreb Tétouan

30 Haziran 2018 yılında Raja Casablanca

22 Temmuz 2018 yılında O. Khouribga

7 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2019 yılında Beni Mellal

12 Ekim 2020 yılında Nahdat Zemamra

8 Eylül 2022 yılında Al-Olympique SC

31 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Zouhair El Ouassli kimdir

Zouhair El Ouassli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouhair El Ouassli şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TAS Casablanca

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Zouhair El Ouassli nereli

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