Amine Sadiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Sadiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Sadiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Sadiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Sadiki 17 Temmuz 1986 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أمين الصديقي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Sadiki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Sadiki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amine Sadiki'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amine Sadiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Sadiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Sadiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Sadiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Khémisset

1 Mayıs 2015 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2017 yılında Hassania

1 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Hassania

7 Ekim 2022 yılında Shabaab Jabal

22 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Amine Sadiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Sadiki şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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