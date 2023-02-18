Rachid Abdellah El Moudene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Abdellah El Moudene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachid Abdellah El Moudene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rachid Abdellah El Moudene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rachid Abdellah El Moudene 11 Şubat 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rachid Abdellah El Moudene Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Rachid Abdellah El Moudene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rachid Abdellah El Moudene'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rachid Abdellah El Moudene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rachid Abdellah El Moudene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rachid Abdellah El Moudene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rachid Abdellah El Moudene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paris FC U19

1 Ekim 2012 yılında Paris FC

1 Ocak 2013 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2014 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2015 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2015 yılında DRB Tadjenanet

30 Haziran 2017 yılında Paradou AC

22 Temmuz 2017 yılında MC Alger

30 Haziran 2018 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

6 Ağu 2018 yılında CABB Arreridj

31 Aralık 2018 yılında JS Kabylie

13 Ocak 2019 yılında MC Oran

1 Temmuz 2019 yılında Paradou AC

21 Temmuz 2019 yılında MC Alger

1 Şubat 2021 yılında Mouloudia

24 Ağu 2021 yılında Ittihad Tanger

Rachid Abdellah El Moudene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rachid Abdellah El Moudene şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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