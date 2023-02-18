Mohamed Souboul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Souboul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Souboul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Souboul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Souboul 17 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Souboul Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Souboul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Souboul'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Souboul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Souboul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Souboul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Souboul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Raja Casablanca

5 Eylül 2022 yılında Ittihad Tanger

30 Haziran 2023 yılında Raja Casablanca

Mohamed Souboul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Souboul şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Souboul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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