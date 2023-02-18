Badereddine Benaachour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badereddine Benaachour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badereddine Benaachour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badereddine Benaachour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badereddine Benaachour 8 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badereddine Benaachour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Badereddine Benaachour, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Badereddine Benaachour'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Badereddine Benaachour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badereddine Benaachour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badereddine Benaachour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badereddine Benaachour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wydad AC

20 Aralık 2019 yılında SCC Mohammedia

21 Kasım 2020 yılında TAS Casablanca

1 Ağu 2021 yılında Al-Kawkab

1 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Badereddine Benaachour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badereddine Benaachour şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Badereddine Benaachour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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