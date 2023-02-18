Donou Hubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donou Hubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donou Hubert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donou Hubert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donou Hubert 3 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donou Hubert Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Donou Hubert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Donou Hubert'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Donou Hubert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donou Hubert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donou Hubert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donou Hubert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CS Sfaxien U21

15 Ocak 2018 yılında Stade Gabèsien

30 Haziran 2018 yılında CS Sfaxien U21

1 Temmuz 2019 yılında CS Sfaxien

8 Ocak 2020 yılında US Tataouine

30 Eylül 2020 yılında CS Sfaxien

15 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2021 yılında Gbohloé-Su

24 Ocak 2022 yılında Al-Shabab

16 Ağu 2022 yılında Ittihad Tanger

Donou Hubert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donou Hubert şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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