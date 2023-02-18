Zouheir Laaroubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouheir Laaroubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouheir Laaroubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouheir Laaroubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouheir Laaroubi 30 Temmuz 1984 tarihinde Kénitra şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زهير لعروبي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouheir Laaroubi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zouheir Laaroubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zouheir Laaroubi'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zouheir Laaroubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zouheir Laaroubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zouheir Laaroubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouheir Laaroubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Difaâ El Jadida

2 Temmuz 2015 yılında Wydad AC

1 Temmuz 2018 yılında Ohod Al-Medina

17 Ocak 2019 yılında Moghreb Tétouan

1 Temmuz 2019 yılında RS Berkane

11 Ağu 2021 yılında MAS Fes

21 Ocak 2023 yılında Ittihad Tanger

Zouheir Laaroubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouheir Laaroubi şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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