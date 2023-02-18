Joe Amian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Amian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Amian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Amian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Amian 13 Ocak 1997 tarihinde Youhoulil Dabou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Djama Joé Jocelyn Amian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Amian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Amian, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Amian'nin Ittihad Tanger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Amian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Amian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Amian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Amian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AFAD Djékanou

1 Temmuz 2018 yılında ES Bingerville

1 Aralık 2019 yılında Olymp. Dcheira

31 Temmuz 2022 yılında Ittihad Tanger

Joe Amian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Amian şuan Ittihad Tanger takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

2009/2012 Académie Symbiose Foot d'Abobo (Côte d'Ivoire)2012/2013 Alliance Indenié d'Abengourou (Côte d'Ivoire)2013/2014 Adzopé FC (Côte d'Ivoire)

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